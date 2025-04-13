TosDis 价格 (DIS)
今天 TosDis (DIS) 的实时价格为 0.663214 USD。目前其市值为 $ 49.76K USD。DIS 兑换 USD 的价格为实时更新。
TosDis 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- TosDis 当天价格变化为 -1.91%
- 其循环供应量为 75.00K USD
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今天内，TosDis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0129381988086297。
在过去30天内，TosDis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0371958266。
在过去60天内，TosDis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1974723001。
在过去90天内，TosDis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5555875960542344。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0129381988086297
|-1.91%
|30天
|$ -0.0371958266
|-5.60%
|60天
|$ -0.1974723001
|-29.77%
|90天
|$ -0.5555875960542344
|-45.58%
TosDis 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.06%
-1.91%
-20.27%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The One Stop Defi Interoperable Solution (TosDis) powered with Liquid Staking
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|1 DIS 兑换 VND
₫17,005.470174
|1 DIS 兑换 AUD
A$1.05451026
|1 DIS 兑换 GBP
￡0.50404264
|1 DIS 兑换 EUR
€0.58362832
|1 DIS 兑换 USD
$0.663214
|1 DIS 兑换 MYR
RM2.93140588
|1 DIS 兑换 TRY
₺25.24192484
|1 DIS 兑换 JPY
¥95.17784114
|1 DIS 兑换 RUB
₽55.16614052
|1 DIS 兑换 INR
₹57.00987544
|1 DIS 兑换 IDR
Rp11,053.56224524
|1 DIS 兑换 KRW
₩942.0623263
|1 DIS 兑换 PHP
₱37.92257652
|1 DIS 兑换 EGP
￡E.34.00961392
|1 DIS 兑换 BRL
R$3.88643404
|1 DIS 兑换 CAD
C$0.91523532
|1 DIS 兑换 BDT
৳80.4146975
|1 DIS 兑换 NGN
₦1,054.39088148
|1 DIS 兑换 UAH
₴27.39737034
|1 DIS 兑换 VES
Bs47.088194
|1 DIS 兑换 PKR
Rs185.56064506
|1 DIS 兑换 KZT
₸342.03272408
|1 DIS 兑换 THB
฿22.19777258
|1 DIS 兑换 TWD
NT$21.46823718
|1 DIS 兑换 AED
د.إ2.43399538
|1 DIS 兑换 CHF
Fr0.53720334
|1 DIS 兑换 HKD
HK$5.1399085
|1 DIS 兑换 MAD
.د.م6.15462592
|1 DIS 兑换 MXN
$13.4632442