TORSY 今日价格

TORSY (TORSY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.69%。当前 TORSY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TORSY。

TORSY 目前市值在 $ 85,484 排名第 #-，流通供应量为 602.52M TORSY。过去 24 小时内，TORSY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01363953，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TORSY 在过去一小时内波动了 +0.69%，过去7 天内波动了 -3.75%。过去一天，总交易量达到 $ 101.41。

TORSY（TORSY）市场信息

市值 $ 85.48K$ 85.48K $ 85.48K 成交量（24H） $ 101.41$ 101.41 $ 101.41 完全稀释市值 $ 85.48K$ 85.48K $ 85.48K 流通量 602.52M 602.52M 602.52M 总供应量 602,521,618.2224013 602,521,618.2224013 602,521,618.2224013

TORSY 的当前市值为 $ 85.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 101.41。TORSY 的流通量为 602.52M，总供应量是 602521618.2224013，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 85.48K。