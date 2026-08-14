Tori trUSD 今日价格

Tori trUSD (TRUSD) 今日实时价格为 $ 0.999305，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 TRUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.999305 每 TRUSD。

Tori trUSD 目前市值在 $ 63,919,144 排名第 #-，流通供应量为 63.96M TRUSD。过去 24 小时内，TRUSD 的交易价格在 $ 0.998872（低点）和 $ 1.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.001，而历史最低价为 $ 0.998868。

短期表现方面，TRUSD 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 1.80M。

Tori trUSD（TRUSD）市场信息

市值 $ 63.92M$ 63.92M $ 63.92M 成交量（24H） $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M 完全稀释市值 $ 63.92M$ 63.92M $ 63.92M 流通量 63.96M 63.96M 63.96M 总供应量 63,963,611.35448859 63,963,611.35448859 63,963,611.35448859

Tori trUSD 的当前市值为 $ 63.92M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.80M。TRUSD 的流通量为 63.96M，总供应量是 63963611.35448859，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.92M。