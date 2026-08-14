Tori Staked trUSD 今日价格

Tori Staked trUSD (STRUSD) 今日实时价格为 $ 1.013，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 STRUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.013 每 STRUSD。

Tori Staked trUSD 目前市值在 $ 45,209,947 排名第 #-，流通供应量为 44.62M STRUSD。过去 24 小时内，STRUSD 的交易价格在 $ 1.013（低点）和 $ 1.014（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.014，而历史最低价为 $ 1.008。

短期表现方面，STRUSD 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 +0.19%。过去一天，总交易量达到 $ 231.62K。

Tori Staked trUSD（STRUSD）市场信息

市值 $ 45.21M$ 45.21M $ 45.21M 成交量（24H） $ 231.62K$ 231.62K $ 231.62K 完全稀释市值 $ 45.21M$ 45.21M $ 45.21M 流通量 44.62M 44.62M 44.62M 总供应量 44,620,330.59640597 44,620,330.59640597 44,620,330.59640597

Tori Staked trUSD 的当前市值为 $ 45.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 231.62K。STRUSD 的流通量为 44.62M，总供应量是 44620330.59640597，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.21M。