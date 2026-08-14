Torch of Liberty 今日价格

Torch of Liberty (LIBERTY) 今日实时价格为 $ 0.00187233，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 LIBERTY 兑 USD 的汇率为 $ 0.00187233 每 LIBERTY。

Torch of Liberty 目前市值在 $ 1,872,332 排名第 #-，流通供应量为 1.00B LIBERTY。过去 24 小时内，LIBERTY 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.144727，而历史最低价为 $ 0.00183386。

短期表现方面，LIBERTY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.67%。过去一天，总交易量达到 $ 182.82。

Torch of Liberty（LIBERTY）市场信息

市值 $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M 成交量（24H） $ 182.82$ 182.82 $ 182.82 完全稀释市值 $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Torch of Liberty 的当前市值为 $ 1.87M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 182.82。LIBERTY 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.87M。