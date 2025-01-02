tooker kurlson 价格 (TOOKER)
今天 tooker kurlson (TOOKER) 的实时价格为 0.00283286 USD。目前其市值为 $ 2.78M USD。TOOKER 兑换 USD 的价格为实时更新。
tooker kurlson 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 487.55K USD
- tooker kurlson 当天价格变化为 +26.17%
- 其循环供应量为 970.89M USD
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今天内，tooker kurlson 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00058756。
在过去30天内，tooker kurlson 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022076999。
在过去60天内，tooker kurlson 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0020573841。
在过去90天内，tooker kurlson 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.016722513845781956。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00058756
|+26.17%
|30天
|$ -0.0022076999
|-77.93%
|60天
|$ -0.0020573841
|-72.62%
|90天
|$ -0.016722513845781956
|-85.51%
tooker kurlson 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.42%
+26.17%
-6.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community.
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|1 TOOKER 兑换 AUD
A$0.004532576
|1 TOOKER 兑换 GBP
￡0.002266288
|1 TOOKER 兑换 EUR
€0.0027195456
|1 TOOKER 兑换 USD
$0.00283286
|1 TOOKER 兑换 MYR
RM0.0126628842
|1 TOOKER 兑换 TRY
₺0.1000282866
|1 TOOKER 兑换 JPY
¥0.4440791336
|1 TOOKER 兑换 RUB
₽0.3158072328
|1 TOOKER 兑换 INR
₹0.2429460736
|1 TOOKER 兑换 IDR
Rp45.6912839258
|1 TOOKER 兑换 PHP
₱0.1639942654
|1 TOOKER 兑换 EGP
￡E.0.1437959736
|1 TOOKER 兑换 BRL
R$0.017563732
|1 TOOKER 兑换 CAD
C$0.0040793184
|1 TOOKER 兑换 BDT
৳0.33852677
|1 TOOKER 兑换 NGN
₦4.3784400874
|1 TOOKER 兑换 UAH
₴0.1192917346
|1 TOOKER 兑换 VES
Bs0.14447586
|1 TOOKER 兑换 PKR
Rs0.789518082
|1 TOOKER 兑换 KZT
₸1.4870531998
|1 TOOKER 兑换 THB
฿0.0970821122
|1 TOOKER 兑换 TWD
NT$0.0931727654
|1 TOOKER 兑换 CHF
Fr0.002549574
|1 TOOKER 兑换 HKD
HK$0.0220113222
|1 TOOKER 兑换 MAD
.د.م0.0286402146