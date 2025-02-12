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TonUP 价格 (UP)

USD

TonUP (UP) 实时价格图表

$0.01508221
$0.01508221$0.01508221
-9.90%(1D)

今天 TonUP (UP) 的价格

今天 TonUP (UP) 的实时价格为 0.01508308 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。UP 兑换 USD 的价格为实时更新。
TonUP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 606.76K USD
- TonUP 当天价格变化为 -9.94%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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TonUP (UP) 价格表现 USD

今天内，TonUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00166561154154981
在过去30天内，TonUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0061889316
在过去60天内，TonUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0090879192
在过去90天内，TonUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01859196898693056

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00166561154154981-9.94%
30天$ -0.0061889316-41.03%
60天$ -0.0090879192-60.25%
90天$ -0.01859196898693056-55.20%

TonUP (UP) 价格分析

TonUP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01433231
$ 0.01433231$ 0.01433231

$ 0.01676666
$ 0.01676666$ 0.01676666

$ 1.49
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-0.04%

-9.94%

-7.30%

TonUP (UP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 606.76K
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什么是TonUP (UP)

TonUP is a launchpad operating on The Open Network (TON), a high-performance Proof-of-Stake (PoS) public blockchain initially proposed by the Telegram team. Designed to bridge the asset gap in TON, TonUP provides a nurturing environment for new projects to thrive. The platform's decision to build on TON stems from its potential and unique offerings, such as its technical structure, which includes the low-level FunC programming language and advanced sharding technology. This foundation allows TonUP to benefit from TON's impressive Transactions Per Second (TPS) capabilities, supporting large-scale applications and fostering a decentralized ecosystem.

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TonUP (UP) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 TonUP (UP) 的其他问题

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UP 兑换为当地货币

1 UP 兑换 AUD
A$0.0238312664
1 UP 兑换 GBP
0.012066464
1 UP 兑换 EUR
0.0144797568
1 UP 兑换 USD
$0.01508308
1 UP 兑换 MYR
RM0.0674213676
1 UP 兑换 TRY
0.543745034
1 UP 兑换 JPY
¥2.3172135804
1 UP 兑换 RUB
1.4558188816
1 UP 兑换 INR
1.3090605132
1 UP 兑换 IDR
Rp247.2635669952
1 UP 兑换 PHP
0.8772319328
1 UP 兑换 EGP
￡E.0.760941386
1 UP 兑换 BRL
R$0.0868785408
1 UP 兑换 CAD
C$0.0214179736
1 UP 兑换 BDT
1.825806834
1 UP 兑换 NGN
22.64724462
1 UP 兑换 UAH
0.6288136052
1 UP 兑换 VES
Bs0.9049848
1 UP 兑换 PKR
Rs4.2083301508
1 UP 兑换 KZT
7.6060955824
1 UP 兑换 THB
฿0.5152380128
1 UP 兑换 TWD
NT$0.4951775164
1 UP 兑换 CHF
Fr0.0137256028
1 UP 兑换 HKD
HK$0.1174971932
1 UP 兑换 MAD
.د.م0.1509816308