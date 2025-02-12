TonUP 价格 (UP)
今天 TonUP (UP) 的实时价格为 0.01508308 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。UP 兑换 USD 的价格为实时更新。
TonUP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 606.76K USD
- TonUP 当天价格变化为 -9.94%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，TonUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00166561154154981。
在过去30天内，TonUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0061889316。
在过去60天内，TonUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0090879192。
在过去90天内，TonUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01859196898693056。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00166561154154981
|-9.94%
|30天
|$ -0.0061889316
|-41.03%
|60天
|$ -0.0090879192
|-60.25%
|90天
|$ -0.01859196898693056
|-55.20%
TonUP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.04%
-9.94%
-7.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TonUP is a launchpad operating on The Open Network (TON), a high-performance Proof-of-Stake (PoS) public blockchain initially proposed by the Telegram team. Designed to bridge the asset gap in TON, TonUP provides a nurturing environment for new projects to thrive. The platform's decision to build on TON stems from its potential and unique offerings, such as its technical structure, which includes the low-level FunC programming language and advanced sharding technology. This foundation allows TonUP to benefit from TON's impressive Transactions Per Second (TPS) capabilities, supporting large-scale applications and fostering a decentralized ecosystem.
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|1 UP 兑换 AUD
A$0.0238312664
|1 UP 兑换 GBP
￡0.012066464
|1 UP 兑换 EUR
€0.0144797568
|1 UP 兑换 USD
$0.01508308
|1 UP 兑换 MYR
RM0.0674213676
|1 UP 兑换 TRY
₺0.543745034
|1 UP 兑换 JPY
¥2.3172135804
|1 UP 兑换 RUB
₽1.4558188816
|1 UP 兑换 INR
₹1.3090605132
|1 UP 兑换 IDR
Rp247.2635669952
|1 UP 兑换 PHP
₱0.8772319328
|1 UP 兑换 EGP
￡E.0.760941386
|1 UP 兑换 BRL
R$0.0868785408
|1 UP 兑换 CAD
C$0.0214179736
|1 UP 兑换 BDT
৳1.825806834
|1 UP 兑换 NGN
₦22.64724462
|1 UP 兑换 UAH
₴0.6288136052
|1 UP 兑换 VES
Bs0.9049848
|1 UP 兑换 PKR
Rs4.2083301508
|1 UP 兑换 KZT
₸7.6060955824
|1 UP 兑换 THB
฿0.5152380128
|1 UP 兑换 TWD
NT$0.4951775164
|1 UP 兑换 CHF
Fr0.0137256028
|1 UP 兑换 HKD
HK$0.1174971932
|1 UP 兑换 MAD
.د.م0.1509816308