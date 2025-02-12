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TONNEL Network 价格 (TONNEL)

USD

TONNEL Network (TONNEL) 实时价格图表

$0.992768
$0.992768$0.992768
+1.50%(1D)

今天 TONNEL Network (TONNEL) 的价格

今天 TONNEL Network (TONNEL) 的实时价格为 0.992768 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TONNEL 兑换 USD 的价格为实时更新。
TONNEL Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.98K USD
- TONNEL Network 当天价格变化为 +1.60%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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TONNEL Network (TONNEL) 价格表现 USD

今天内，TONNEL Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01559872
在过去30天内，TONNEL Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0020746865
在过去60天内，TONNEL Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2759674645
在过去90天内，TONNEL Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1536759080136457

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01559872+1.60%
30天$ +0.0020746865+0.21%
60天$ -0.2759674645-27.79%
90天$ -0.1536759080136457-13.40%

TONNEL Network (TONNEL) 价格分析

TONNEL Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.97717
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$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 10.27
$ 10.27$ 10.27

+0.06%

+1.60%

-5.26%

TONNEL Network (TONNEL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.98K
$ 13.98K$ 13.98K

0.00
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什么是TONNEL Network (TONNEL)

TONNEL Network is a service that is used to increase the level of anonymity of transactions with cryptocurrencies such as TON and $TONNEL, as well as any JETTON in the TON network. The basic principle of a crypto mixer is to make it impossible to track and link between the sender and recipient of funds. A set of smart contracts eliminates all possible risks.

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TONNEL Network (TONNEL) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 TONNEL Network (TONNEL) 的其他问题

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TONNEL 兑换为当地货币

1 TONNEL 兑换 AUD
A$1.56857344
1 TONNEL 兑换 GBP
0.7942144
1 TONNEL 兑换 EUR
0.95305728
1 TONNEL 兑换 USD
$0.992768
1 TONNEL 兑换 MYR
RM4.42774528
1 TONNEL 兑换 TRY
35.72972032
1 TONNEL 兑换 JPY
¥152.44945408
1 TONNEL 兑换 RUB
95.78225664
1 TONNEL 兑换 INR
85.9240704
1 TONNEL 兑换 IDR
Rp16,274.88264192
1 TONNEL 兑换 PHP
57.75924224
1 TONNEL 兑换 EGP
￡E.50.06529024
1 TONNEL 兑换 BRL
R$5.71834368
1 TONNEL 兑换 CAD
C$1.40973056
1 TONNEL 兑换 BDT
120.1745664
1 TONNEL 兑换 NGN
1,486.173696
1 TONNEL 兑换 UAH
41.38849792
1 TONNEL 兑换 VES
Bs59.56608
1 TONNEL 兑换 PKR
Rs276.99219968
1 TONNEL 兑换 KZT
500.63304704
1 TONNEL 兑换 THB
฿33.79382272
1 TONNEL 兑换 TWD
NT$32.59257344
1 TONNEL 兑换 CHF
Fr0.90341888
1 TONNEL 兑换 HKD
HK$7.73366272
1 TONNEL 兑换 MAD
.د.م9.93760768