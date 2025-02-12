TONNEL Network 价格 (TONNEL)
今天 TONNEL Network (TONNEL) 的实时价格为 0.992768 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TONNEL 兑换 USD 的价格为实时更新。
TONNEL Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.98K USD
- TONNEL Network 当天价格变化为 +1.60%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，TONNEL Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01559872。
在过去30天内，TONNEL Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0020746865。
在过去60天内，TONNEL Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2759674645。
在过去90天内，TONNEL Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1536759080136457。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01559872
|+1.60%
|30天
|$ +0.0020746865
|+0.21%
|60天
|$ -0.2759674645
|-27.79%
|90天
|$ -0.1536759080136457
|-13.40%
TONNEL Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.06%
+1.60%
-5.26%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TONNEL Network is a service that is used to increase the level of anonymity of transactions with cryptocurrencies such as TON and $TONNEL, as well as any JETTON in the TON network. The basic principle of a crypto mixer is to make it impossible to track and link between the sender and recipient of funds. A set of smart contracts eliminates all possible risks.
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|1 TONNEL 兑换 AUD
A$1.56857344
|1 TONNEL 兑换 GBP
￡0.7942144
|1 TONNEL 兑换 EUR
€0.95305728
|1 TONNEL 兑换 USD
$0.992768
|1 TONNEL 兑换 MYR
RM4.42774528
|1 TONNEL 兑换 TRY
₺35.72972032
|1 TONNEL 兑换 JPY
¥152.44945408
|1 TONNEL 兑换 RUB
₽95.78225664
|1 TONNEL 兑换 INR
₹85.9240704
|1 TONNEL 兑换 IDR
Rp16,274.88264192
|1 TONNEL 兑换 PHP
₱57.75924224
|1 TONNEL 兑换 EGP
￡E.50.06529024
|1 TONNEL 兑换 BRL
R$5.71834368
|1 TONNEL 兑换 CAD
C$1.40973056
|1 TONNEL 兑换 BDT
৳120.1745664
|1 TONNEL 兑换 NGN
₦1,486.173696
|1 TONNEL 兑换 UAH
₴41.38849792
|1 TONNEL 兑换 VES
Bs59.56608
|1 TONNEL 兑换 PKR
Rs276.99219968
|1 TONNEL 兑换 KZT
₸500.63304704
|1 TONNEL 兑换 THB
฿33.79382272
|1 TONNEL 兑换 TWD
NT$32.59257344
|1 TONNEL 兑换 CHF
Fr0.90341888
|1 TONNEL 兑换 HKD
HK$7.73366272
|1 TONNEL 兑换 MAD
.د.م9.93760768