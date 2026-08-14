TON xStock 今日价格

TON xStock (TONXX) 今日实时价格为 $ 2.93，过去 24 小时内变化了 1.90%。当前 TONXX 兑 USD 的汇率为 $ 2.93 每 TONXX。

TON xStock 目前市值在 $ 509,728 排名第 #-，流通供应量为 174.21K TONXX。过去 24 小时内，TONXX 的交易价格在 $ 2.84（低点）和 $ 2.98（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.89，而历史最低价为 $ 1.5。

短期表现方面，TONXX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.85%。过去一天，总交易量达到 $ 1.37K。

TON xStock（TONXX）市场信息

市值 $ 509.73K$ 509.73K $ 509.73K 成交量（24H） $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K 完全稀释市值 $ 98.24M$ 98.24M $ 98.24M 流通量 174.21K 174.21K 174.21K 总供应量 33,577,373.37918591 33,577,373.37918591 33,577,373.37918591

TON xStock 的当前市值为 $ 509.73K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.37K。TONXX 的流通量为 174.21K，总供应量是 33577373.37918591，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 98.24M。