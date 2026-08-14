TON SHIBA 今日价格

TON SHIBA (TSHIB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.52%。当前 TSHIB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TSHIB。

TON SHIBA 目前市值在 $ 9,862.05 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M TSHIB。过去 24 小时内，TSHIB 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TSHIB 在过去一小时内波动了 -1.56%，过去7 天内波动了 -17.87%。过去一天，总交易量达到 --。

TON SHIBA（TSHIB）市场信息

市值 $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

TON SHIBA 的当前市值为 $ 9.86K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TSHIB 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999999.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.86K。