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TON Raffles 价格 (RAFF)

USD

TON Raffles (RAFF) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 TON Raffles (RAFF) 的价格

今天 TON Raffles (RAFF) 的实时价格为 0.08996 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。RAFF 兑换 USD 的价格为实时更新。
TON Raffles 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.01K USD
- TON Raffles 当天价格变化为 -0.08%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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TON Raffles (RAFF) 价格表现 USD

今天内，TON Raffles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，TON Raffles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0349121715
在过去60天内，TON Raffles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0435681137
在过去90天内，TON Raffles 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0696604296740678

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.08%
30天$ -0.0349121715-38.80%
60天$ -0.0435681137-48.43%
90天$ -0.0696604296740678-43.64%

TON Raffles (RAFF) 价格分析

TON Raffles 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.088785
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$ 0.09219
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$ 1.69
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-0.05%

-0.08%

+1.80%

TON Raffles (RAFF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 4.01K
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什么是TON Raffles (RAFF)

$RAFF is a unique utility token, the centerpiece of tonraffles.app ecosystem.

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TON Raffles (RAFF) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 TON Raffles (RAFF) 的其他问题

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RAFF 兑换为当地货币

1 RAFF 兑换 AUD
A$0.1421368
1 RAFF 兑换 GBP
0.071968
1 RAFF 兑换 EUR
0.0863616
1 RAFF 兑换 USD
$0.08996
1 RAFF 兑换 MYR
RM0.4012216
1 RAFF 兑换 TRY
3.2376604
1 RAFF 兑换 JPY
¥13.8142576
1 RAFF 兑换 RUB
8.6802404
1 RAFF 兑换 INR
7.786038
1 RAFF 兑换 IDR
Rp1,474.7538624
1 RAFF 兑换 PHP
5.2338728
1 RAFF 兑换 EGP
￡E.4.5366828
1 RAFF 兑换 BRL
R$0.5181696
1 RAFF 兑换 CAD
C$0.1277432
1 RAFF 兑换 BDT
10.889658
1 RAFF 兑换 NGN
134.67012
1 RAFF 兑换 UAH
3.7504324
1 RAFF 兑换 VES
Bs5.3976
1 RAFF 兑换 PKR
Rs25.0997396
1 RAFF 兑换 KZT
45.3650288
1 RAFF 兑换 THB
฿3.0622384
1 RAFF 兑换 TWD
NT$2.9533868
1 RAFF 兑换 CHF
Fr0.0818636
1 RAFF 兑换 HKD
HK$0.7007884
1 RAFF 兑换 MAD
.د.م0.9004996