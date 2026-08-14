TON Community 今日价格

TON Community (TON) 今日实时价格为 $ 0.0050941，过去 24 小时内变化了 0.25%。当前 TON 兑 USD 的汇率为 $ 0.0050941 每 TON。

TON Community 目前市值在 $ 1,365,837 排名第 #-，流通供应量为 268.12M TON。过去 24 小时内，TON 的交易价格在 $ 0.00509319（低点）和 $ 0.00510672（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.104949，而历史最低价为 $ 0.00331783。

短期表现方面，TON 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -6.86%。过去一天，总交易量达到 $ 4.78。

TON Community（TON）市场信息

市值 $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M 成交量（24H） $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 完全稀释市值 $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M 流通量 268.12M 268.12M 268.12M 总供应量 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

TON Community 的当前市值为 $ 1.37M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.78。TON 的流通量为 268.12M，总供应量是 400000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.04M。