TON Cats Jetton 今日价格

TON Cats Jetton (CATS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,55%。当前 CATS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CATS。

TON Cats Jetton 目前市值在 $ 161.234 排名第 #-，流通供应量为 6,67B CATS。过去 24 小时内，CATS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CATS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -%3,94。过去一天，总交易量达到 --。

TON Cats Jetton（CATS）市场信息

市值 $ 161,23K$ 161,23K $ 161,23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 161,23K$ 161,23K $ 161,23K 流通量 6,67B 6,67B 6,67B 总供应量 6.666.666.666,0 6.666.666.666,0 6.666.666.666,0

TON Cats Jetton 的当前市值为 $ 161,23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CATS 的流通量为 6,67B，总供应量是 6666666666.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 161,23K。