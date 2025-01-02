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Tomb Shares 价格 (TSHARE)

USD

Tomb Shares (TSHARE) 实时价格图表

$20.87
$20.87$20.87
+5.20%(1D)

今天 Tomb Shares (TSHARE) 的价格

今天 Tomb Shares (TSHARE) 的实时价格为 20.85 USD。目前其市值为 $ 816.89K USD。TSHARE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tomb Shares 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.43K USD
- Tomb Shares 当天价格变化为 +5.09%
- 其循环供应量为 39.13K USD

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Tomb Shares (TSHARE) 价格表现 USD

今天内，Tomb Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.01
在过去30天内，Tomb Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -11.3576059050
在过去60天内，Tomb Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.6525564050
在过去90天内，Tomb Shares 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.689989007123154

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1.01+5.09%
30天$ -11.3576059050-54.47%
60天$ -1.6525564050-7.92%
90天$ -0.689989007123154-3.20%

Tomb Shares (TSHARE) 价格分析

Tomb Shares 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 19.84
$ 19.84$ 19.84

$ 23.2
$ 23.2$ 23.2

$ 24,382
$ 24,382$ 24,382

-0.23%

+5.09%

-17.44%

Tomb Shares (TSHARE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 816.89K
$ 816.89K$ 816.89K

$ 8.43K
$ 8.43K$ 8.43K

39.13K
39.13K 39.13K

什么是Tomb Shares (TSHARE)

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Tomb Shares (TSHARE) 资源

官网

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C$30.024
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1 TSHARE 兑换 VES
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