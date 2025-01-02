Tomb 价格 (TOMB)
今天 Tomb (TOMB) 的实时价格为 0.00622584 USD。目前其市值为 $ 1.93M USD。TOMB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tomb 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.10K USD
- Tomb 当天价格变化为 +9.76%
- 其循环供应量为 309.17M USD
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今天内，Tomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00055343。
在过去30天内，Tomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025909723。
在过去60天内，Tomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005313511。
在过去90天内，Tomb 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000326821255479735。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00055343
|+9.76%
|30天
|$ -0.0025909723
|-41.61%
|60天
|$ +0.0005313511
|+8.53%
|90天
|$ -0.000326821255479735
|-4.98%
Tomb 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.45%
+9.76%
-11.68%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around.
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|1 TOMB 兑换 AUD
A$0.009961344
|1 TOMB 兑换 GBP
￡0.004980672
|1 TOMB 兑换 EUR
€0.0059768064
|1 TOMB 兑换 USD
$0.00622584
|1 TOMB 兑换 MYR
RM0.0278295048
|1 TOMB 兑换 TRY
₺0.2198344104
|1 TOMB 兑换 JPY
¥0.9759626784
|1 TOMB 兑换 RUB
₽0.6940566432
|1 TOMB 兑换 INR
₹0.5339280384
|1 TOMB 兑换 IDR
Rp100.4167601352
|1 TOMB 兑换 PHP
₱0.3604138776
|1 TOMB 兑换 EGP
￡E.0.3160236384
|1 TOMB 兑换 BRL
R$0.038600208
|1 TOMB 兑换 CAD
C$0.0089652096
|1 TOMB 兑换 BDT
৳0.74398788
|1 TOMB 兑换 NGN
₦9.6225960456
|1 TOMB 兑换 UAH
₴0.2621701224
|1 TOMB 兑换 VES
Bs0.31751784
|1 TOMB 兑换 PKR
Rs1.735141608
|1 TOMB 兑换 KZT
₸3.2681301912
|1 TOMB 兑换 THB
฿0.2133595368
|1 TOMB 兑换 TWD
NT$0.2047678776
|1 TOMB 兑换 CHF
Fr0.005603256
|1 TOMB 兑换 HKD
HK$0.0483747768
|1 TOMB 兑换 MAD
.د.م0.0629432424