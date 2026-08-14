Tokyo Games Token 今日价格

Tokyo Games Token (TGT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 53.37%。当前 TGT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TGT。

Tokyo Games Token 目前市值在 $ 9,406.51 排名第 #-，流通供应量为 147.50M TGT。过去 24 小时内，TGT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.15017，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TGT 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -66.95%。过去一天，总交易量达到 --。

Tokyo Games Token（TGT）市场信息

市值 $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 63.77K$ 63.77K $ 63.77K 流通量 147.50M 147.50M 147.50M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Tokyo Games Token 的当前市值为 $ 9.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TGT 的流通量为 147.50M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.77K。