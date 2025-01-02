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TOKPIE 价格 (TKP)

USD

TOKPIE (TKP) 实时价格图表

$0.756391
$0.756391$0.756391
+3.80%(1D)

今天 TOKPIE (TKP) 的价格

今天 TOKPIE (TKP) 的实时价格为 0.756391 USD。目前其市值为 $ 60.02M USD。TKP 兑换 USD 的价格为实时更新。
TOKPIE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.22K USD
- TOKPIE 当天价格变化为 +3.85%
- 其循环供应量为 79.29M USD

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TOKPIE (TKP) 价格表现 USD

今天内，TOKPIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02804901
在过去30天内，TOKPIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0306261959
在过去60天内，TOKPIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3097773623
在过去90天内，TOKPIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2372212887203366

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02804901+3.85%
30天$ -0.0306261959-4.04%
60天$ +0.3097773623+40.95%
90天$ +0.2372212887203366+45.69%

TOKPIE (TKP) 价格分析

TOKPIE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.725009
$ 0.725009$ 0.725009

$ 0.759094
$ 0.759094$ 0.759094

$ 0.894523
$ 0.894523$ 0.894523

-0.29%

+3.85%

+2.87%

TOKPIE (TKP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 60.02M
$ 60.02M$ 60.02M

$ 32.22K
$ 32.22K$ 32.22K

79.29M
79.29M 79.29M

什么是TOKPIE (TKP)

TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.

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TOKPIE (TKP) 资源

官网

大家还在问：关于 TOKPIE (TKP) 的其他问题

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TKP 兑换为当地货币

1 TKP 兑换 AUD
A$1.2102256
1 TKP 兑换 GBP
0.6051128
1 TKP 兑换 EUR
0.72613536
1 TKP 兑换 USD
$0.756391
1 TKP 兑换 MYR
RM3.38106777
1 TKP 兑换 TRY
26.70816621
1 TKP 兑换 JPY
¥118.57185316
1 TKP 兑换 RUB
84.32246868
1 TKP 兑换 INR
64.86809216
1 TKP 兑换 IDR
Rp12,199.85313073
1 TKP 兑换 PHP
43.78747499
1 TKP 兑换 EGP
￡E.38.39440716
1 TKP 兑换 BRL
R$4.6896242
1 TKP 兑换 CAD
C$1.08920304
1 TKP 兑换 BDT
90.3887245
1 TKP 兑换 NGN
1,169.07036569
1 TKP 兑换 UAH
31.85162501
1 TKP 兑换 VES
Bs38.575941
1 TKP 兑换 PKR
Rs210.8061717
1 TKP 兑换 KZT
397.05232763
1 TKP 兑换 THB
฿25.92151957
1 TKP 兑换 TWD
NT$24.87769999
1 TKP 兑换 CHF
Fr0.6807519
1 TKP 兑换 HKD
HK$5.87715807
1 TKP 兑换 MAD
.د.م7.64711301