TOKPIE 价格 (TKP)
今天 TOKPIE (TKP) 的实时价格为 0.756391 USD。目前其市值为 $ 60.02M USD。TKP 兑换 USD 的价格为实时更新。
TOKPIE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.22K USD
- TOKPIE 当天价格变化为 +3.85%
- 其循环供应量为 79.29M USD
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今天内，TOKPIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02804901。
在过去30天内，TOKPIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0306261959。
在过去60天内，TOKPIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3097773623。
在过去90天内，TOKPIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2372212887203366。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02804901
|+3.85%
|30天
|$ -0.0306261959
|-4.04%
|60天
|$ +0.3097773623
|+40.95%
|90天
|$ +0.2372212887203366
|+45.69%
TOKPIE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.29%
+3.85%
+2.87%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.
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|1 TKP 兑换 AUD
A$1.2102256
|1 TKP 兑换 GBP
￡0.6051128
|1 TKP 兑换 EUR
€0.72613536
|1 TKP 兑换 USD
$0.756391
|1 TKP 兑换 MYR
RM3.38106777
|1 TKP 兑换 TRY
₺26.70816621
|1 TKP 兑换 JPY
¥118.57185316
|1 TKP 兑换 RUB
₽84.32246868
|1 TKP 兑换 INR
₹64.86809216
|1 TKP 兑换 IDR
Rp12,199.85313073
|1 TKP 兑换 PHP
₱43.78747499
|1 TKP 兑换 EGP
￡E.38.39440716
|1 TKP 兑换 BRL
R$4.6896242
|1 TKP 兑换 CAD
C$1.08920304
|1 TKP 兑换 BDT
৳90.3887245
|1 TKP 兑换 NGN
₦1,169.07036569
|1 TKP 兑换 UAH
₴31.85162501
|1 TKP 兑换 VES
Bs38.575941
|1 TKP 兑换 PKR
Rs210.8061717
|1 TKP 兑换 KZT
₸397.05232763
|1 TKP 兑换 THB
฿25.92151957
|1 TKP 兑换 TWD
NT$24.87769999
|1 TKP 兑换 CHF
Fr0.6807519
|1 TKP 兑换 HKD
HK$5.87715807
|1 TKP 兑换 MAD
.د.م7.64711301