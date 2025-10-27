Tokeo（TOKE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01226583 $ 0.01226583 $ 0.01226583 24H最低价 $ 0.01290973 $ 0.01290973 $ 0.01290973 24H最高价 24H最低价 $ 0.01226583$ 0.01226583 $ 0.01226583 24H最高价 $ 0.01290973$ 0.01290973 $ 0.01290973 历史最高 $ 0.081304$ 0.081304 $ 0.081304 最低价 $ 0.00745933$ 0.00745933 $ 0.00745933 涨跌幅（1H） +0.38% 涨跌幅（1D） +3.15% 漲跌幅（7D） -5.28% 漲跌幅（7D） -5.28%

Tokeo（TOKE）当前实时价格为 $0.01289675。过去 24 小时内，TOKE 的交易价格在 $ 0.01226583 至 $ 0.01290973 之间波动，市场活跃度显著。TOKE 的历史最高价为 $ 0.081304，历史最低价为 $ 0.00745933。

从短期表现来看，TOKE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.38%，过去 24 小时内变动为 +3.15%，过去 7 天内累计变动为 -5.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tokeo（TOKE）市场信息

市值 $ 686.50K$ 686.50K $ 686.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M 流通量 53.23M 53.23M 53.23M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Tokeo 的当前市值为 $ 686.50K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TOKE 的流通量为 53.23M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.29M。