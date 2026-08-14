Token Metrics AI 今日价格

Token Metrics AI (TMAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 TMAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TMAI。

Token Metrics AI 目前市值在 $ 93,141 排名第 #-，流通供应量为 13.00B TMAI。过去 24 小时内，TMAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TMAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +50.22%。过去一天，总交易量达到 --。

Token Metrics AI（TMAI）市场信息

市值 $ 93.14K$ 93.14K $ 93.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 93.14K$ 93.14K $ 93.14K 流通量 13.00B 13.00B 13.00B 总供应量 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442

Token Metrics AI 的当前市值为 $ 93.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TMAI 的流通量为 13.00B，总供应量是 12999975072.17442，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 93.14K。