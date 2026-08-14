Tokamak Network 今日价格

Tokamak Network (TON) 今日实时价格为 $ 0.263107，过去 24 小时内变化了 1.14%。当前 TON 兑 USD 的汇率为 $ 0.263107 每 TON。

Tokamak Network 目前市值在 $ 16,920,152 排名第 #-，流通供应量为 64.30M TON。过去 24 小时内，TON 的交易价格在 $ 0.260191（低点）和 $ 0.266242（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 30.51，而历史最低价为 $ 0.257438。

短期表现方面，TON 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 -18.43%。过去一天，总交易量达到 $ 103.16K。

Tokamak Network（TON）市场信息

市值 $ 16.92M$ 16.92M $ 16.92M 成交量（24H） $ 103.16K$ 103.16K $ 103.16K 完全稀释市值 $ 27.92M$ 27.92M $ 27.92M 流通量 64.30M 64.30M 64.30M 总供应量 106,100,998.665132 106,100,998.665132 106,100,998.665132

Tokamak Network 的当前市值为 $ 16.92M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 103.16K。TON 的流通量为 64.30M，总供应量是 106100998.665132，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.92M。