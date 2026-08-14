Tokabu 今日价格

Tokabu (TOKABU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 TOKABU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TOKABU。

Tokabu 目前市值在 $ 9,568.87 排名第 #-，流通供应量为 420,000.00T TOKABU。过去 24 小时内，TOKABU 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TOKABU 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.97%。过去一天，总交易量达到 --。

Tokabu（TOKABU）市场信息

市值 $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K 流通量 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T 总供应量 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Tokabu 的当前市值为 $ 9.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TOKABU 的流通量为 420,000.00T，总供应量是 4.2e+17，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.57K。