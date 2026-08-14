TOESCOIN 今日价格

TOESCOIN (TOES) 今日实时价格为 $ 0.00508144，过去 24 小时内变化了 9.17%。当前 TOES 兑 USD 的汇率为 $ 0.00508144 每 TOES。

TOESCOIN 目前市值在 $ 5,081,960 排名第 #-，流通供应量为 999.94M TOES。过去 24 小时内，TOES 的交易价格在 $ 0.00463417（低点）和 $ 0.0057441（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01761325，而历史最低价为 $ 0.00120445。

短期表现方面，TOES 在过去一小时内波动了 +2.25%，过去7 天内波动了 -14.54%。过去一天，总交易量达到 $ 89.27K。

TOESCOIN（TOES）市场信息

市值 $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M 成交量（24H） $ 89.27K$ 89.27K $ 89.27K 完全稀释市值 $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 总供应量 999,944,672.746011 999,944,672.746011 999,944,672.746011

TOESCOIN 的当前市值为 $ 5.08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 89.27K。TOES 的流通量为 999.94M，总供应量是 999944672.746011，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.08M。