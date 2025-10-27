TIWICAT（TWC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -4.28% 涨跌幅（1D） -3.42% 漲跌幅（7D） -9.40% 漲跌幅（7D） -9.40%

TIWICAT（TWC）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，TWC 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。TWC 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，TWC 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.28%，过去 24 小时内变动为 -3.42%，过去 7 天内累计变动为 -9.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TIWICAT（TWC）市场信息

市值 $ 947.66K$ 947.66K $ 947.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 949.19K$ 949.19K $ 949.19K 流通量 912.57T 912.57T 912.57T 总供应量 914,046,099,354,507.9 914,046,099,354,507.9 914,046,099,354,507.9

TIWICAT 的当前市值为 $ 947.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TWC 的流通量为 912.57T，总供应量是 914046099354507.9，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 949.19K。