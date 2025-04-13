Titan Blaze 价格 (BLAZE)
今天 Titan Blaze (BLAZE) 的实时价格为 0.311063 USD。目前其市值为 $ 420.31K USD。BLAZE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Titan Blaze 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Titan Blaze 当天价格变化为 +1.26%
- 其循环供应量为 1.35M USD
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今天内，Titan Blaze 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00387741。
在过去30天内，Titan Blaze 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0136067354。
在过去60天内，Titan Blaze 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2629245076。
在过去90天内，Titan Blaze 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.232732316592641。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00387741
|+1.26%
|30天
|$ +0.0136067354
|+4.37%
|60天
|$ -0.2629245076
|-84.52%
|90天
|$ -0.232732316592641
|-42.79%
Titan Blaze 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.91%
+1.26%
+1.43%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time.
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|1 BLAZE 兑换 VND
₫7,975.966383
|1 BLAZE 兑换 AUD
A$0.49459017
|1 BLAZE 兑换 GBP
￡0.23640788
|1 BLAZE 兑换 EUR
€0.27373544
|1 BLAZE 兑换 USD
$0.311063
|1 BLAZE 兑换 MYR
RM1.37489846
|1 BLAZE 兑换 TRY
₺11.83905778
|1 BLAZE 兑换 JPY
¥44.64065113
|1 BLAZE 兑换 RUB
₽25.87422034
|1 BLAZE 兑换 INR
₹26.73897548
|1 BLAZE 兑换 IDR
Rp5,184.38125958
|1 BLAZE 兑换 KRW
₩441.84943835
|1 BLAZE 兑换 PHP
₱17.78658234
|1 BLAZE 兑换 EGP
￡E.15.95131064
|1 BLAZE 兑换 BRL
R$1.82282918
|1 BLAZE 兑换 CAD
C$0.42926694
|1 BLAZE 兑换 BDT
৳37.71638875
|1 BLAZE 兑换 NGN
₦494.53417866
|1 BLAZE 兑换 UAH
₴12.85001253
|1 BLAZE 兑换 VES
Bs22.085473
|1 BLAZE 兑换 PKR
Rs87.03231677
|1 BLAZE 兑换 KZT
₸160.42141036
|1 BLAZE 兑换 THB
฿10.41127861
|1 BLAZE 兑换 TWD
NT$10.06910931
|1 BLAZE 兑换 AED
د.إ1.14160121
|1 BLAZE 兑换 CHF
Fr0.25196103
|1 BLAZE 兑换 HKD
HK$2.41073825
|1 BLAZE 兑换 MAD
.د.م2.88666464
|1 BLAZE 兑换 MXN
$6.3145789