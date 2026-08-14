timmythetoaster 今日价格

timmythetoaster (TIMMY) 今日实时价格为 $ 20.09，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 TIMMY 兑 USD 的汇率为 $ 20.09 每 TIMMY。

timmythetoaster 目前市值在 $ 20,092 排名第 #-，流通供应量为 999.99 TIMMY。过去 24 小时内，TIMMY 的交易价格在 $ 20.09（低点）和 $ 20.25（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 265.78，而历史最低价为 $ 19.91。

短期表现方面，TIMMY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.42%。过去一天，总交易量达到 $ 11.94。

timmythetoaster（TIMMY）市场信息

市值 $ 20.09K$ 20.09K $ 20.09K 成交量（24H） $ 11.94$ 11.94 $ 11.94 完全稀释市值 $ 20.09K$ 20.09K $ 20.09K 流通量 999.99 999.99 999.99 总供应量 999.990426177 999.990426177 999.990426177

timmythetoaster 的当前市值为 $ 20.09K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.94。TIMMY 的流通量为 999.99，总供应量是 999.990426177，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.09K。