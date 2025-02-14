Tiger Scrub Money 价格 (TIGER)
今天 Tiger Scrub Money (TIGER) 的实时价格为 6.97 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TIGER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tiger Scrub Money 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.87 USD
- Tiger Scrub Money 当天价格变化为 +0.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Tiger Scrub Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00142474。
在过去30天内，Tiger Scrub Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1266651130。
在过去60天内，Tiger Scrub Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.3917033850。
在过去90天内，Tiger Scrub Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.886686880101676。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00142474
|+0.02%
|30天
|$ +0.1266651130
|+1.82%
|60天
|$ +1.3917033850
|+19.97%
|90天
|$ +1.886686880101676
|+37.12%
Tiger Scrub Money 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.04%
+0.02%
+0.91%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 TIGER 兑换 AUD
A$11.0126
|1 TIGER 兑换 GBP
￡5.5063
|1 TIGER 兑换 EUR
€6.6215
|1 TIGER 兑换 USD
$6.97
|1 TIGER 兑换 MYR
RM30.9468
|1 TIGER 兑换 TRY
₺252.314
|1 TIGER 兑换 JPY
¥1,065.5736
|1 TIGER 兑换 RUB
₽623.815
|1 TIGER 兑换 INR
₹605.1354
|1 TIGER 兑换 IDR
Rp114,262.2768
|1 TIGER 兑换 PHP
₱403.6327
|1 TIGER 兑换 EGP
￡E.352.8214
|1 TIGER 兑换 BRL
R$40.1472
|1 TIGER 兑换 CAD
C$9.8277
|1 TIGER 兑换 BDT
৳842.2548
|1 TIGER 兑换 NGN
₦10,465.455
|1 TIGER 兑换 UAH
₴291.2066
|1 TIGER 兑换 VES
Bs425.17
|1 TIGER 兑换 PKR
Rs1,947.9756
|1 TIGER 兑换 KZT
₸3,486.7425
|1 TIGER 兑换 THB
฿234.6799
|1 TIGER 兑换 TWD
NT$228.4069
|1 TIGER 兑换 CHF
Fr6.273
|1 TIGER 兑换 HKD
HK$54.2266
|1 TIGER 兑换 MAD
.د.م69.2818