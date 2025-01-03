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Tidex 价格 (TDX)

USD

Tidex (TDX) 实时价格图表

$0.01362773
$0.01362773$0.01362773
-0.50%(1D)

今天 Tidex (TDX) 的价格

今天 Tidex (TDX) 的实时价格为 0.01362773 USD。目前其市值为 $ 136.28K USD。TDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tidex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.31 USD
- Tidex 当天价格变化为 -0.55%
- 其循环供应量为 10.00M USD

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Tidex (TDX) 价格表现 USD

今天内，Tidex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Tidex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006726838
在过去60天内，Tidex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0096056281
在过去90天内，Tidex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02287012382188746

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.55%
30天$ +0.0006726838+4.94%
60天$ -0.0096056281-70.48%
90天$ -0.02287012382188746-62.66%

Tidex (TDX) 价格分析

Tidex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01355181
$ 0.01355181$ 0.01355181

$ 0.01384264
$ 0.01384264$ 0.01384264

$ 0.804177
$ 0.804177$ 0.804177

-1.05%

-0.55%

-1.24%

Tidex (TDX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 136.28K
$ 136.28K$ 136.28K

$ 10.31
$ 10.31$ 10.31

10.00M
10.00M 10.00M

什么是Tidex (TDX)

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Tidex (TDX) 资源

官网

大家还在问：关于 Tidex (TDX) 的其他问题

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TDX 兑换为当地货币

1 TDX 兑换 AUD
A$0.0219406453
1 TDX 兑换 GBP
0.010902184
1 TDX 兑换 EUR
0.0132188981
1 TDX 兑换 USD
$0.01362773
1 TDX 兑换 MYR
RM0.0609159531
1 TDX 兑换 TRY
0.4814677009
1 TDX 兑换 JPY
¥2.1447321474
1 TDX 兑换 RUB
1.51267803
1 TDX 兑换 INR
1.1688504021
1 TDX 兑换 IDR
Rp219.8020660019
1 TDX 兑换 PHP
0.7906808946
1 TDX 兑换 EGP
￡E.0.6917435748
1 TDX 兑换 BRL
R$0.0842193714
1 TDX 兑换 CAD
C$0.0196239312
1 TDX 兑换 BDT
1.628513735
1 TDX 兑换 NGN
21.0628832107
1 TDX 兑换 UAH
0.5738637103
1 TDX 兑换 VES
Bs0.69501423
1 TDX 兑换 PKR
Rs3.798048351
1 TDX 兑换 KZT
7.1536043089
1 TDX 兑换 THB
฿0.4686576347
1 TDX 兑换 TWD
NT$0.4484885943
1 TDX 兑换 CHF
Fr0.0124012343
1 TDX 兑换 HKD
HK$0.1058874621
1 TDX 兑换 MAD
.د.م0.1377763503