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THORSwap 价格 (THOR)

USD

THORSwap (THOR) 实时价格图表

$0.146298
$0.146298$0.146298
+7.60%(1D)

今天 THORSwap (THOR) 的价格

今天 THORSwap (THOR) 的实时价格为 0.146298 USD。目前其市值为 $ 28.70M USD。THOR 兑换 USD 的价格为实时更新。
THORSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 70.83K USD
- THORSwap 当天价格变化为 +7.64%
- 其循环供应量为 196.14M USD

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THORSwap (THOR) 价格表现 USD

今天内，THORSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0103843
在过去30天内，THORSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0385247254
在过去60天内，THORSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0118108130
在过去90天内，THORSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.24195724766673125

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0103843+7.64%
30天$ -0.0385247254-26.33%
60天$ -0.0118108130-8.07%
90天$ -0.24195724766673125-62.31%

THORSwap (THOR) 价格分析

THORSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.135419
$ 0.135419$ 0.135419

$ 0.146954
$ 0.146954$ 0.146954

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

-0.14%

+7.64%

+2.47%

THORSwap (THOR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 28.70M
$ 28.70M$ 28.70M

$ 70.83K
$ 70.83K$ 70.83K

196.14M
196.14M 196.14M

什么是THORSwap (THOR)

Swap Layer 1 assets, earn yield and bond nodes on the leading DEX powered by THORChain.

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THORSwap (THOR) 资源

官网

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THOR 兑换为当地货币

1 THOR 兑换 AUD
A$0.2340768
1 THOR 兑换 GBP
0.1170384
1 THOR 兑换 EUR
0.14044608
1 THOR 兑换 USD
$0.146298
1 THOR 兑换 MYR
RM0.65395206
1 THOR 兑换 TRY
5.16578238
1 THOR 兑换 JPY
¥22.93367448
1 THOR 兑换 RUB
16.30930104
1 THOR 兑换 INR
12.54651648
1 THOR 兑换 IDR
Rp2,359.64483094
1 THOR 兑换 PHP
8.46919122
1 THOR 兑换 EGP
￡E.7.42608648
1 THOR 兑换 BRL
R$0.9070476
1 THOR 兑换 CAD
C$0.21066912
1 THOR 兑换 BDT
17.482611
1 THOR 兑换 NGN
226.11672582
1 THOR 兑换 UAH
6.16060878
1 THOR 兑换 VES
Bs7.461198
1 THOR 兑换 PKR
Rs40.7732526
1 THOR 兑换 KZT
76.79620914
1 THOR 兑换 THB
฿5.01363246
1 THOR 兑换 TWD
NT$4.81174122
1 THOR 兑换 CHF
Fr0.1316682
1 THOR 兑换 HKD
HK$1.13673546
1 THOR 兑换 MAD
.د.م1.47907278