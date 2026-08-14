This is fine 今日价格

This is fine (FINE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FINE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FINE。

This is fine 目前市值在 $ 22,783 排名第 #-，流通供应量为 997.00M FINE。过去 24 小时内，FINE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0079275，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FINE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.18%。过去一天，总交易量达到 --。

This is fine（FINE）市场信息

市值 $ 22.78K$ 22.78K $ 22.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.78K$ 22.78K $ 22.78K 流通量 997.00M 997.00M 997.00M 总供应量 996,995,842.387727 996,995,842.387727 996,995,842.387727

This is fine 的当前市值为 $ 22.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FINE 的流通量为 997.00M，总供应量是 996995842.387727，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.78K。