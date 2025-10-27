this coin is so good（GLAZE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001081 $ 0.00001081 $ 0.00001081 24H最低价 $ 0.00001141 $ 0.00001141 $ 0.00001141 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001081$ 0.00001081 $ 0.00001081 24H最高价 $ 0.00001141$ 0.00001141 $ 0.00001141 历史最高 $ 0.00007722$ 0.00007722 $ 0.00007722 最低价 $ 0.00000968$ 0.00000968 $ 0.00000968 涨跌幅（1H） +0.52% 涨跌幅（1D） +4.91% 漲跌幅（7D） +5.44% 漲跌幅（7D） +5.44%

this coin is so good（GLAZE）当前实时价格为 $0.00001138。过去 24 小时内，GLAZE 的交易价格在 $ 0.00001081 至 $ 0.00001141 之间波动，市场活跃度显著。GLAZE 的历史最高价为 $ 0.00007722，历史最低价为 $ 0.00000968。

从短期表现来看，GLAZE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.52%，过去 24 小时内变动为 +4.91%，过去 7 天内累计变动为 +5.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

this coin is so good（GLAZE）市场信息

市值 $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K 流通量 999.56M 999.56M 999.56M 总供应量 999,560,084.163714 999,560,084.163714 999,560,084.163714

this coin is so good 的当前市值为 $ 11.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GLAZE 的流通量为 999.56M，总供应量是 999560084.163714，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.38K。