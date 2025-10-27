this coin is scarce（SCARCE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00101483 $ 0.00105577 24H最低价 $ 0.00101483 24H最高价 $ 0.00105577 历史最高 $ 0.03268383 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.43% 涨跌幅（1D） +2.46% 漲跌幅（7D） +10.52%

this coin is scarce（SCARCE）当前实时价格为 $0.00105255。过去 24 小时内，SCARCE 的交易价格在 $ 0.00101483 至 $ 0.00105577 之间波动，市场活跃度显著。SCARCE 的历史最高价为 $ 0.03268383，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SCARCE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.43%，过去 24 小时内变动为 +2.46%，过去 7 天内累计变动为 +10.52%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

this coin is scarce（SCARCE）市场信息

市值 $ 10.47K 成交量（24H） ---- 完全稀释市值 $ 10.47K 流通量 9.94M 总供应量 9,944,423.880246

this coin is scarce 的当前市值为 $ 10.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SCARCE 的流通量为 9.94M，总供应量是 9944423.880246，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.47K。