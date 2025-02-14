TheTrumpToken 价格 (GREAT)
今天 TheTrumpToken (GREAT) 的实时价格为 7.52 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GREAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
TheTrumpToken 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 181.40K USD
- TheTrumpToken 当天价格变化为 +0.44%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，TheTrumpToken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03315557。
在过去30天内，TheTrumpToken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.3399425760。
在过去60天内，TheTrumpToken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +26.6148614560。
在过去90天内，TheTrumpToken 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.019096071424411。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03315557
|+0.44%
|30天
|$ +3.3399425760
|+44.41%
|60天
|$ +26.6148614560
|+353.92%
|90天
|$ -0.019096071424411
|-0.25%
TheTrumpToken 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
+0.44%
+2.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TheTrumpToken is a revolutionary political cryptocurrency designed to support Donald J. Trump’s reelection and conservative causes. With a fixed supply of 21 million tokens, it merges the principles of Bitcoin with Solana’s cutting-edge technology, ensuring rapid, secure transactions at low cost. Positioned as "America’s Cryptocurrency" and trading under the symbol “GREAT”, TheTrumpToken aims to engage a vast, politically active user base, including Trump supporters and the global conservative community. Offering scarcity-driven value, and a global decentralized political advocacy platform, it captures the enthusiasm of millions set to reshape the political funding landscape worldwide.
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|1 GREAT 兑换 AUD
A$11.8816
|1 GREAT 兑换 GBP
￡5.9408
|1 GREAT 兑换 EUR
€7.144
|1 GREAT 兑换 USD
$7.52
|1 GREAT 兑换 MYR
RM33.3888
|1 GREAT 兑换 TRY
₺272.224
|1 GREAT 兑换 JPY
¥1,149.6576
|1 GREAT 兑换 RUB
₽673.04
|1 GREAT 兑换 INR
₹652.8864
|1 GREAT 兑换 IDR
Rp123,278.6688
|1 GREAT 兑换 PHP
₱435.4832
|1 GREAT 兑换 EGP
￡E.380.6624
|1 GREAT 兑换 BRL
R$43.3152
|1 GREAT 兑换 CAD
C$10.6032
|1 GREAT 兑换 BDT
৳908.7168
|1 GREAT 兑换 NGN
₦11,291.28
|1 GREAT 兑换 UAH
₴314.1856
|1 GREAT 兑换 VES
Bs458.72
|1 GREAT 兑换 PKR
Rs2,101.6896
|1 GREAT 兑换 KZT
₸3,761.88
|1 GREAT 兑换 THB
฿253.1984
|1 GREAT 兑换 TWD
NT$246.4304
|1 GREAT 兑换 CHF
Fr6.768
|1 GREAT 兑换 HKD
HK$58.5056
|1 GREAT 兑换 MAD
.د.م74.7488