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Thetanuts Finance 价格 (NUTS)

USD

Thetanuts Finance (NUTS) 实时价格图表

$0.00157358
$0.00157358$0.00157358
+0.70%(1D)

今天 Thetanuts Finance (NUTS) 的价格

今天 Thetanuts Finance (NUTS) 的实时价格为 0.00157364 USD。目前其市值为 $ 1.66M USD。NUTS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Thetanuts Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Thetanuts Finance 当天价格变化为 +0.76%
- 其循环供应量为 1.06B USD

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Thetanuts Finance (NUTS) 价格表现 USD

今天内，Thetanuts Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Thetanuts Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000893120
在过去60天内，Thetanuts Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000028640
在过去90天内，Thetanuts Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001307398731622333

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.76%
30天$ -0.0000893120-5.67%
60天$ -0.0000028640-0.18%
90天$ -0.0001307398731622333-7.67%

Thetanuts Finance (NUTS) 价格分析

Thetanuts Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00155123
$ 0.00155123$ 0.00155123

$ 0.00158609
$ 0.00158609$ 0.00158609

$ 0.0407299
$ 0.0407299$ 0.0407299

-0.42%

+0.76%

-0.93%

Thetanuts Finance (NUTS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

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1.06B
1.06B 1.06B

什么是Thetanuts Finance (NUTS)

Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options.

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Thetanuts Finance (NUTS) 资源

白皮书
官网

Thetanuts Finance（NUTS）代币经济

了解 Thetanuts Finance（NUTS）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NUTS 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Thetanuts Finance (NUTS) 的其他问题

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NUTS 兑换为当地货币

1 NUTS 兑换 VND
41.4103366
1 NUTS 兑换 AUD
A$0.0024076692
1 NUTS 兑换 GBP
0.0011487572
1 NUTS 兑换 EUR
0.0013533304
1 NUTS 兑换 USD
$0.00157364
1 NUTS 兑换 MYR
RM0.0066722336
1 NUTS 兑换 TRY
0.0623790896
1 NUTS 兑换 JPY
¥0.2282250092
1 NUTS 兑换 RUB
0.123766786
1 NUTS 兑换 INR
0.1353802492
1 NUTS 兑换 IDR
Rp25.7973729216
1 NUTS 兑换 KRW
2.1410001656
1 NUTS 兑换 PHP
0.0895715888
1 NUTS 兑换 EGP
￡E.0.0787449456
1 NUTS 兑换 BRL
R$0.0086392836
1 NUTS 兑换 CAD
C$0.0021558868
1 NUTS 兑换 BDT
0.192298808
1 NUTS 兑换 NGN
2.4397399832
1 NUTS 兑换 UAH
0.0658883068
1 NUTS 兑换 VES
Bs0.16208492
1 NUTS 兑换 PKR
Rs0.446284304
1 NUTS 兑换 KZT
0.8213141888
1 NUTS 兑换 THB
฿0.0514108188
1 NUTS 兑换 TWD
NT$0.0464381164
1 NUTS 兑换 AED
د.إ0.0057752588
1 NUTS 兑换 CHF
Fr0.0012746484
1 NUTS 兑换 HKD
HK$0.0123373376
1 NUTS 兑换 MAD
.د.م0.014241442
1 NUTS 兑换 MXN
$0.0299463692