TheSpaceShibaInu 今日价格

TheSpaceShibaInu (ASTROID) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.55%。当前 ASTROID 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ASTROID。

TheSpaceShibaInu 目前市值在 $ 28,519 排名第 #-，流通供应量为 998.82M ASTROID。过去 24 小时内，ASTROID 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ASTROID 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 -12.30%。过去一天，总交易量达到 --。

TheSpaceShibaInu（ASTROID）市场信息

市值 $ 28.52K$ 28.52K $ 28.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.52K$ 28.52K $ 28.52K 流通量 998.82M 998.82M 998.82M 总供应量 998,824,153.191338 998,824,153.191338 998,824,153.191338

TheSpaceShibaInu 的当前市值为 $ 28.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ASTROID 的流通量为 998.82M，总供应量是 998824153.191338，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.52K。