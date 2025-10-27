Thermo Fisher xStock（TMOX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 560.56 $ 560.56 $ 560.56 24H最低价 $ 560.56 $ 560.56 $ 560.56 24H最高价 24H最低价 $ 560.56$ 560.56 $ 560.56 24H最高价 $ 560.56$ 560.56 $ 560.56 历史最高 $ 560.56$ 560.56 $ 560.56 最低价 $ 464.51$ 464.51 $ 464.51 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +10.75% 漲跌幅（7D） +10.75%

Thermo Fisher xStock（TMOX）当前实时价格为 $560.56。过去 24 小时内，TMOX 的交易价格在 $ 560.56 至 $ 560.56 之间波动，市场活跃度显著。TMOX 的历史最高价为 $ 560.56，历史最低价为 $ 464.51。

从短期表现来看，TMOX 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +10.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Thermo Fisher xStock（TMOX）市场信息

市值 $ 182.95K$ 182.95K $ 182.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.92M$ 11.92M $ 11.92M 流通量 326.37 326.37 326.37 总供应量 21,271.404323034 21,271.404323034 21,271.404323034

Thermo Fisher xStock 的当前市值为 $ 182.95K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TMOX 的流通量为 326.37，总供应量是 21271.404323034，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.92M。