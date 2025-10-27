Theo Short Duration US Treasury Fund（THBILL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24H最低价 $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24H最高价 24H最低价 $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 24H最高价 $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 历史最高 $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 最低价 $ 0.906552$ 0.906552 $ 0.906552 涨跌幅（1H） -0.02% 涨跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） +0.15% 漲跌幅（7D） +0.15%

Theo Short Duration US Treasury Fund（THBILL）当前实时价格为 $1.01。过去 24 小时内，THBILL 的交易价格在 $ 1.006 至 $ 1.015 之间波动，市场活跃度显著。THBILL 的历史最高价为 $ 1.11，历史最低价为 $ 0.906552。

从短期表现来看，THBILL 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.02%，过去 24 小时内变动为 -0.00%，过去 7 天内累计变动为 +0.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Theo Short Duration US Treasury Fund（THBILL）市场信息

市值 $ 132.16M$ 132.16M $ 132.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 132.16M$ 132.16M $ 132.16M 流通量 130.74M 130.74M 130.74M 总供应量 130,741,158.737537 130,741,158.737537 130,741,158.737537

Theo Short Duration US Treasury Fund 的当前市值为 $ 132.16M, 它过去 24 小时的交易量为 --。THBILL 的流通量为 130.74M，总供应量是 130741158.737537，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 132.16M。