TheDip（THEDIP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00009142 最低价 $ 0.00001124 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +2.97%

TheDip（THEDIP）当前实时价格为 $0.00001239。过去 24 小时内，THEDIP 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。THEDIP 的历史最高价为 $ 0.00009142，历史最低价为 $ 0.00001124。

从短期表现来看，THEDIP 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +2.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TheDip（THEDIP）市场信息

市值 $ 12.39K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 12.39K 流通量 1000.00M 总供应量 999,998,330.178054

TheDip 的当前市值为 $ 12.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。THEDIP 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999998330.178054，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.39K。