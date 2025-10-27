The Wizard of Buyback（WIZB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000977 $ 0.00000977 $ 0.00000977 24H最低价 $ 0.00001106 $ 0.00001106 $ 0.00001106 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000977$ 0.00000977 $ 0.00000977 24H最高价 $ 0.00001106$ 0.00001106 $ 0.00001106 历史最高 $ 0.00113077$ 0.00113077 $ 0.00113077 最低价 $ 0.00000894$ 0.00000894 $ 0.00000894 涨跌幅（1H） +0.52% 涨跌幅（1D） +12.95% 漲跌幅（7D） +15.41% 漲跌幅（7D） +15.41%

The Wizard of Buyback（WIZB）当前实时价格为 $0.00001104。过去 24 小时内，WIZB 的交易价格在 $ 0.00000977 至 $ 0.00001106 之间波动，市场活跃度显著。WIZB 的历史最高价为 $ 0.00113077，历史最低价为 $ 0.00000894。

从短期表现来看，WIZB 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.52%，过去 24 小时内变动为 +12.95%，过去 7 天内累计变动为 +15.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

The Wizard of Buyback（WIZB）市场信息

市值 $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K 流通量 999.53M 999.53M 999.53M 总供应量 999,533,447.360777 999,533,447.360777 999,533,447.360777

The Wizard of Buyback 的当前市值为 $ 11.03K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WIZB 的流通量为 999.53M，总供应量是 999533447.360777，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.03K。