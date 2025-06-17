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The Upsider AI 价格 (UP)

USD

The Upsider AI (UP) 实时价格图表

$0.00026678
$0.00026678$0.00026678
-12.10%(1D)

今天 The Upsider AI (UP) 的价格

今天 The Upsider AI (UP) 的实时价格为 0.00026669 USD。目前其市值为 $ 264.87K USD。UP 兑换 USD 的价格为实时更新。
The Upsider AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- The Upsider AI 当天价格变化为 -11.92%
- 其循环供应量为 993.18M USD

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The Upsider AI (UP) 价格表现 USD

今天内，The Upsider AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，The Upsider AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，The Upsider AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，The Upsider AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-11.92%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

The Upsider AI (UP) 价格分析

The Upsider AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00026704
$ 0.00026704$ 0.00026704

$ 0.00032492
$ 0.00032492$ 0.00032492

$ 0.00036724
$ 0.00036724$ 0.00036724

-0.62%

-11.92%

-21.81%

The Upsider AI (UP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 264.87K
$ 264.87K$ 264.87K

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993.18M
993.18M 993.18M

什么是The Upsider AI (UP)

The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.

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The Upsider AI (UP) 资源

官网

The Upsider AI（UP）代币经济

了解 The Upsider AI（UP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 UP 代币的完整经济学

大家还在问：关于 The Upsider AI (UP) 的其他问题

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UP 兑换为当地货币

1 UP 兑换 VND
7.01794735
1 UP 兑换 AUD
A$0.0004053688
1 UP 兑换 GBP
0.0001946837
1 UP 兑换 EUR
0.0002293534
1 UP 兑换 USD
$0.00026669
1 UP 兑换 MYR
RM0.0011307656
1 UP 兑换 TRY
0.0105022522
1 UP 兑换 JPY
¥0.038536705
1 UP 兑换 RUB
0.020908496
1 UP 兑换 INR
0.0230020125
1 UP 兑换 IDR
Rp4.3719665136
1 UP 兑换 KRW
0.3638318325
1 UP 兑换 PHP
0.0151453251
1 UP 兑换 EGP
￡E.0.0133718366
1 UP 兑换 BRL
R$0.0014641281
1 UP 兑换 CAD
C$0.0003600315
1 UP 兑换 BDT
0.0326001856
1 UP 兑换 NGN
0.4121933971
1 UP 兑换 UAH
0.0110756357
1 UP 兑换 VES
Bs0.02720238
1 UP 兑换 PKR
Rs0.075526608
1 UP 兑换 KZT
0.1366919595
1 UP 兑换 THB
฿0.008667425
1 UP 兑换 TWD
NT$0.0078700219
1 UP 兑换 AED
د.إ0.0009787523
1 UP 兑换 CHF
Fr0.0002160189
1 UP 兑换 HKD
HK$0.0020908496
1 UP 兑换 MAD
.د.م0.002426879
1 UP 兑换 MXN
$0.0050484417