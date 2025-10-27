The Surfing Frenchie（DALE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00162335$ 0.00162335 $ 0.00162335 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -2.88% 涨跌幅（1D） +25.56% 漲跌幅（7D） +10.30% 漲跌幅（7D） +10.30%

The Surfing Frenchie（DALE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DALE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DALE 的历史最高价为 $ 0.00162335，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DALE 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.88%，过去 24 小时内变动为 +25.56%，过去 7 天内累计变动为 +10.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

The Surfing Frenchie（DALE）市场信息

市值 $ 206.54K$ 206.54K $ 206.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 206.54K$ 206.54K $ 206.54K 流通量 998.77M 998.77M 998.77M 总供应量 998,770,545.497261 998,770,545.497261 998,770,545.497261

The Surfing Frenchie 的当前市值为 $ 206.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DALE 的流通量为 998.77M，总供应量是 998770545.497261，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 206.54K。