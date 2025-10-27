THE SUBSTANCE（DOSE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00007857 $ 0.00007857 $ 0.00007857 24H最低价 $ 0.00008259 $ 0.00008259 $ 0.00008259 24H最高价 24H最低价 $ 0.00007857$ 0.00007857 $ 0.00007857 24H最高价 $ 0.00008259$ 0.00008259 $ 0.00008259 历史最高 $ 0.0010989$ 0.0010989 $ 0.0010989 最低价 $ 0.00007288$ 0.00007288 $ 0.00007288 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +2.18% 漲跌幅（7D） +2.56% 漲跌幅（7D） +2.56%

THE SUBSTANCE（DOSE）当前实时价格为 $0.00008259。过去 24 小时内，DOSE 的交易价格在 $ 0.00007857 至 $ 0.00008259 之间波动，市场活跃度显著。DOSE 的历史最高价为 $ 0.0010989，历史最低价为 $ 0.00007288。

从短期表现来看，DOSE 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.18%，过去 7 天内累计变动为 +2.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

THE SUBSTANCE（DOSE）市场信息

市值 $ 82.59K$ 82.59K $ 82.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 82.59K$ 82.59K $ 82.59K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,686.255455 999,999,686.255455 999,999,686.255455

THE SUBSTANCE 的当前市值为 $ 82.59K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOSE 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999686.255455，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 82.59K。