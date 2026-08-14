The Stock Impaler 今日价格

The Stock Impaler (STOCKIMPALER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.44%。当前 STOCKIMPALER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STOCKIMPALER。

The Stock Impaler 目前市值在 $ 755,039 排名第 #-，流通供应量为 986.93M STOCKIMPALER。过去 24 小时内，STOCKIMPALER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00130682，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STOCKIMPALER 在过去一小时内波动了 +3.62%，过去7 天内波动了 -30.67%。过去一天，总交易量达到 $ 31.03K。

The Stock Impaler（STOCKIMPALER）市场信息

市值 $ 755.04K$ 755.04K $ 755.04K 成交量（24H） $ 31.03K$ 31.03K $ 31.03K 完全稀释市值 $ 755.04K$ 755.04K $ 755.04K 流通量 986.93M 986.93M 986.93M 总供应量 986,934,988.3103129 986,934,988.3103129 986,934,988.3103129

The Stock Impaler 的当前市值为 $ 755.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 31.03K。STOCKIMPALER 的流通量为 986.93M，总供应量是 986934988.3103129，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 755.04K。