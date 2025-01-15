The Standard EURO 价格 (EUROS)
今天 The Standard EURO (EUROS) 的实时价格为 1.033 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。EUROS 兑换 USD 的价格为实时更新。
The Standard EURO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.04 USD
- The Standard EURO 当天价格变化为 +0.07%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，The Standard EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00075966。
在过去30天内，The Standard EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2653311117。
在过去60天内，The Standard EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2770758052。
在过去90天内，The Standard EURO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00075966
|+0.07%
|30天
|$ -0.2653311117
|-25.68%
|60天
|$ -0.2770758052
|-26.82%
|90天
|$ 0
|--
The Standard EURO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.11%
+0.07%
-17.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
EUROs is a decentralized stablecoin pegged to the value of the Euro. It operates on a principle of over-collateralization, where users lock up assets exceeding 110% of the EUROs they mint. These EUROs represent a 0% interest debt, giving users the flexibility of minting without fixed repayment deadlines. Its design ensures stability, transparency, and user autonomy, eliminating reliance on centralized entities.
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|1 EUROS 兑换 AUD
A$1.66313
|1 EUROS 兑换 GBP
￡0.83673
|1 EUROS 兑换 EUR
€1.00201
|1 EUROS 兑换 USD
$1.033
|1 EUROS 兑换 MYR
RM4.6485
|1 EUROS 兑换 TRY
₺36.65084
|1 EUROS 兑换 JPY
¥163.26565
|1 EUROS 兑换 RUB
₽105.35567
|1 EUROS 兑换 INR
₹89.38549
|1 EUROS 兑换 IDR
Rp16,934.42352
|1 EUROS 兑换 PHP
₱60.65776
|1 EUROS 兑换 EGP
￡E.52.11485
|1 EUROS 兑换 BRL
R$6.24965
|1 EUROS 兑换 CAD
C$1.47719
|1 EUROS 兑换 BDT
৳125.64379
|1 EUROS 兑换 NGN
₦1,604.03207
|1 EUROS 兑换 UAH
₴43.70623
|1 EUROS 兑换 VES
Bs54.749
|1 EUROS 兑换 PKR
Rs288.06238
|1 EUROS 兑换 KZT
₸548.29574
|1 EUROS 兑换 THB
฿35.82444
|1 EUROS 兑换 TWD
NT$34.04768
|1 EUROS 兑换 CHF
Fr0.94003
|1 EUROS 兑换 HKD
HK$8.03674
|1 EUROS 兑换 MAD
.د.م10.40231