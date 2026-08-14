The Sperm Whale 今日价格

The Sperm Whale (SPERMWHALE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 SPERMWHALE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SPERMWHALE。

The Sperm Whale 目前市值在 $ 26.272 排名第 #-，流通供应量为 999,93M SPERMWHALE。过去 24 小时内，SPERMWHALE 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00112721，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SPERMWHALE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -%1,99。过去一天，总交易量达到 --。

The Sperm Whale（SPERMWHALE）市场信息

市值 $ 26,27K$ 26,27K $ 26,27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 26,27K$ 26,27K $ 26,27K 流通量 999,93M 999,93M 999,93M 总供应量 999.933.791,543506 999.933.791,543506 999.933.791,543506

The Sperm Whale 的当前市值为 $ 26,27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPERMWHALE 的流通量为 999,93M，总供应量是 999933791.543506，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26,27K。