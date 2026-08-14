The Roaring Kitty 今日价格

The Roaring Kitty (TRK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2,25%。当前 TRK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TRK。

The Roaring Kitty 目前市值在 $ 16.077,92 排名第 #-，流通供应量为 999,94M TRK。过去 24 小时内，TRK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00176998，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRK 在过去一小时内波动了 -0,04%，过去7 天内波动了 -15,31%。过去一天，总交易量达到 --。

The Roaring Kitty（TRK）市场信息

市值 $ 16,08K$ 16,08K $ 16,08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16,08K$ 16,08K $ 16,08K 流通量 999,94M 999,94M 999,94M 总供应量 999.937.373,0485975 999.937.373,0485975 999.937.373,0485975

The Roaring Kitty 的当前市值为 $ 16,08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRK 的流通量为 999,94M，总供应量是 999937373.0485975，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16,08K。