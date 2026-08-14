The Petros Token 今日价格

The Petros Token ($TPT) 今日实时价格为 $ 0.0018785，过去 24 小时内变化了 3.43%。当前 $TPT 兑 USD 的汇率为 $ 0.0018785 每 $TPT。

The Petros Token 目前市值在 $ 129,573 排名第 #-，流通供应量为 68.98M $TPT。过去 24 小时内，$TPT 的交易价格在 $ 0.00178888（低点）和 $ 0.00193007（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00599108，而历史最低价为 $ 0.00126925。

短期表现方面，$TPT 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -10.47%。过去一天，总交易量达到 $ 1.42K。

The Petros Token（$TPT）市场信息

市值 $ 129.57K$ 129.57K $ 129.57K 成交量（24H） $ 1.42K$ 1.42K $ 1.42K 完全稀释市值 $ 129.57K$ 129.57K $ 129.57K 流通量 68.98M 68.98M 68.98M 总供应量 68,976,014.546561 68,976,014.546561 68,976,014.546561

The Petros Token 的当前市值为 $ 129.57K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.42K。$TPT 的流通量为 68.98M，总供应量是 68976014.546561，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 129.57K。