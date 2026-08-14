The Patriots 今日价格

The Patriots (PATRIOTS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.13%。当前 PATRIOTS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PATRIOTS。

The Patriots 目前市值在 $ 161,208 排名第 #-，流通供应量为 749.98M PATRIOTS。过去 24 小时内，PATRIOTS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PATRIOTS 在过去一小时内波动了 +2.27%，过去7 天内波动了 -5.50%。过去一天，总交易量达到 $ 4.13K。

The Patriots（PATRIOTS）市场信息

市值 $ 161.21K$ 161.21K $ 161.21K 成交量（24H） $ 4.13K$ 4.13K $ 4.13K 完全稀释市值 $ 214.95K$ 214.95K $ 214.95K 流通量 749.98M 749.98M 749.98M 总供应量 999,980,260.019507 999,980,260.019507 999,980,260.019507

The Patriots 的当前市值为 $ 161.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.13K。PATRIOTS 的流通量为 749.98M，总供应量是 999980260.019507，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 214.95K。