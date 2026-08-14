The Original Doge 今日价格

The Original Doge (OGDOGE) 今日实时价格为 $ 0.002792，过去 24 小时内变化了 13.85%。当前 OGDOGE 兑 USD 的汇率为 $ 0.002792 每 OGDOGE。

The Original Doge 目前市值在 $ 2,439,481 排名第 #-，流通供应量为 873.86M OGDOGE。过去 24 小时内，OGDOGE 的交易价格在 $ 0.002713（低点）和 $ 0.00331362（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01631808，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OGDOGE 在过去一小时内波动了 +1.98%，过去7 天内波动了 -12.12%。过去一天，总交易量达到 $ 60.19K。

The Original Doge（OGDOGE）市场信息

市值 $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M 成交量（24H） $ 60.19K$ 60.19K $ 60.19K 完全稀释市值 $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M 流通量 873.86M 873.86M 873.86M 总供应量 923,856,761.115455 923,856,761.115455 923,856,761.115455

The Original Doge 的当前市值为 $ 2.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 60.19K。OGDOGE 的流通量为 873.86M，总供应量是 923856761.115455，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.58M。