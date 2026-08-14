The Original Doge 价格 (OGDOGE)
The Original Doge (OGDOGE) 今日实时价格为 $ 0.002792，过去 24 小时内变化了 13.85%。当前 OGDOGE 兑 USD 的汇率为 $ 0.002792 每 OGDOGE。
The Original Doge 目前市值在 $ 2,439,481 排名第 #-，流通供应量为 873.86M OGDOGE。过去 24 小时内，OGDOGE 的交易价格在 $ 0.002713（低点）和 $ 0.00331362（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01631808，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，OGDOGE 在过去一小时内波动了 +1.98%，过去7 天内波动了 -12.12%。过去一天，总交易量达到 $ 60.19K。
The Original Doge 的当前市值为 $ 2.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 60.19K。OGDOGE 的流通量为 873.86M，总供应量是 923856761.115455，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.58M。
+1.98%
-13.85%
-12.12%
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今天内，The Original Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000449005568853004。
在过去30天内，The Original Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012080157。
在过去60天内，The Original Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006271909。
在过去90天内，The Original Doge 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000000039227003726。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000449005568853004
|-13.85%
|30天
|$ +0.0012080157
|+43.27%
|60天
|$ +0.0006271909
|+22.46%
|90天
|$ -0.0000000039227003726
|-0.00%
在 2040 年，The Original Doge 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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OGDOGE 的当前市场价格是多少？
其当前价值为 ¥0.01906481152722528000，反映了过去 24 小时价格变动 -13.85%。价格更新反映了实时汇总的市场数据。
The Original Doge 在各大交易所的流动性如何？
OGDOGE 的流动性评分为 --/100，表明其在交易量较大的交易场所具有稳定的市场深度。
OGDOGE 的日交易量是多少？
过去 24 小时内，交易者交易了价值 ¥-- 的 OGDOGE。高交易量有助于缩小点差并使交易更加顺畅。
The Original Doge 今日的价格区间是多少？
其交易价格在 ¥0.01852537022684892000 和 ¥0.0226266263513052408000 之间波动，涵盖了当日的价格波动范围。
决定 OGDOGE 在全球市场可访问性和受欢迎程度的因素有哪些？
这些因素包括交易所上市情况、交易对可用性、流动性深度以及 OGDOGE 在 -- 生态系统中的整合程度。
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