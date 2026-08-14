The Official 89 Coin 今日价格

The Official 89 Coin (89) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 89 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 89。

The Official 89 Coin 目前市值在 $ 40,042 排名第 #-，流通供应量为 776.16M 89。过去 24 小时内，89 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，89 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

The Official 89 Coin（89）市场信息

市值 $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K 流通量 776.16M 776.16M 776.16M 总供应量 776,157,650.2384387 776,157,650.2384387 776,157,650.2384387

The Official 89 Coin 的当前市值为 $ 40.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。89 的流通量为 776.16M，总供应量是 776157650.2384387，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.04K。