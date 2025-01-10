今天 The Nutting Professor (PRONUT) 的价格

今天 The Nutting Professor (PRONUT) 的实时价格为 0.00190918 USD。目前其市值为 $ 1.90M USD。PRONUT 兑换 USD 的价格为实时更新。

The Nutting Professor 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 52.36K USD

- The Nutting Professor 当天价格变化为 -13.34%

- 其循环供应量为 994.66M USD

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